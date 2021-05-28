НБУ відмовляється від інтервенцій на міжбанківському валютному ринку другий місяць поспіль

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 24-28 травня 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ .

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 290,5 млн доларів і продав 70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 220,5 млн доларів.

Таким чином, НБУ відмовляється від валютних інтервенцій восьмий тиждень поспіль.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування та збереження гнучкого курсоутворення.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 50,5 млн доларів. При цьому він не продавав на міжбанку валюту.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) розробив нову інституційну стратегію НБУ до 2025 року. Це Дорожня карта для активізації підтримки макростабільності та економічного зростання в країні.