НБУ за місяць поповнив резерви на 50 млн доларів

Національний банк України (НБУ) протягом березня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 50,5 млн доларів. При цьому він не продавав на міжбанку валюту.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, позитивне сальдо становило 50,5 млн доларів, у той час як у лютому - 200 млн доларів, у січні - 20 млн доларів. Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 290,5 млн доларів, продав - 20 млн доларів. Позитивне сальдо склало 270,5 млн доларів.