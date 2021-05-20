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НБУ презентував нову стратегію до 2025 року: що заплановано

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Україна, Четвер 20 травня 2021 12:50
НБУ презентував нову стратегію до 2025 року: що заплановано Фото: НБУ розробив нову стратегію до 2025 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) розробив нову інституційну Стратегію НБУ до 2025 року. Це дорожня карта для активізації підтримання макростабільності та економічного зростання в країні.

Презентація відбулася 20 травня та транслювалася на каналі НБУ в Youtube.

Як зазначив голова Національного банку Кирило Шевченко, подальший якісний розвиток фінансової екосистеми має враховувати реалії сьогодення.

"Нова Стратегія Національного банку якраз відповідає на зміни, що сталися у світі та Україні", - сказав він.

Реалізація Стратегії здійснюватиметься за трьома стратегічними напрямами розвитку, які деталізуються у 12 стратегічних цілях.

Перший напрям. Сприяння відновленню та розвитку економіки:

  • Підтримання макростабільності
  • Відновлення кредитування економіки
  • Розвиток ринку фінансових послуг
  • Розвиток інфраструктури ринків капіталу

Другий напрям. Цифрові фінанси як драйвер для цифровізації економіки.

  • Розвиток безготівкової економіки
  • Підвищення рівня фінансової інклюзії
  • Розвиток інновацій фінансового сектора
  • Кіберзахист фінансового сектора

Третій напрям. Інституційний розвиток та операційна досконалість Національного банку.

  • Підвищення операційної ефективності
  • Партнерство та комунікація зі стейкхолдерами Національного банку
  • Цифрова трансформація Національного банку
  • Національний банк - найкращий роботодавець.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування та збереження гнучкого курсоутворення.

Відзначимо, Рада Національного банку України (НБУ) 10 вересня ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік і середньострокову перспективу. Згідно з документом НБУ дотримуватиметься й надалі режиму плаваючого курсоутворення і не таргетуватиме досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу.

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