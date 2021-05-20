НБУ презентував нову стратегію до 2025 року: що заплановано

Національний банк України (НБУ) розробив нову інституційну Стратегію НБУ до 2025 року. Це дорожня карта для активізації підтримання макростабільності та економічного зростання в країні.

Презентація відбулася 20 травня та транслювалася на каналі НБУ в Youtube .

Як зазначив голова Національного банку Кирило Шевченко, подальший якісний розвиток фінансової екосистеми має враховувати реалії сьогодення.

"Нова Стратегія Національного банку якраз відповідає на зміни, що сталися у світі та Україні", - сказав він.

Реалізація Стратегії здійснюватиметься за трьома стратегічними напрямами розвитку, які деталізуються у 12 стратегічних цілях.

Перший напрям. Сприяння відновленню та розвитку економіки:

Підтримання макростабільності

Відновлення кредитування економіки

Розвиток ринку фінансових послуг

Розвиток інфраструктури ринків капіталу

Другий напрям. Цифрові фінанси як драйвер для цифровізації економіки.

Розвиток безготівкової економіки

Підвищення рівня фінансової інклюзії

Розвиток інновацій фінансового сектора

Кіберзахист фінансового сектора

Третій напрям. Інституційний розвиток та операційна досконалість Національного банку.