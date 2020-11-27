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Курс долара росте восьмий день поспіль

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 16:55
Курс долара росте восьмий день поспіль
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 30 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,46 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 30 листопада встановлено на такому рівні: 28,4681 гривень за 1 долар (+0,0253 грн). При цьому курс долара на 27 листопада становить: 28,4428 гривень за 1 долар.

Курс долара росте восьмий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс зростає восьмий день поспіль. Разом з тим, за останній місяць курс практично не змінився. За листопад курс долара виріс на 0,1% з 28,43 грн/долар на 31 жовтня до 28,46 грн/долар на 30 листопада.

Курс долара росте восьмий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 27 листопада 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 28,48 гривень за долар, курс купівлі до 28,46 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 33,97 гривень за євро.

Прогноз

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар. Настрої за останній квартал ще погіршилися.

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