НБУ окончательно прекращает полномочия главы наблюдательного совета "Сенс Банка"

Почему возник вопрос независимости Гладышенко

Проверку начали еще в мае 2026 года после обнародования так называемых "пленок Миндича". НБУ дважды обращался в НАБУ и САП с просьбой предоставить материалы досудебного расследования, которые могли бы подтвердить или опровергнуть сомнения относительно независимости Гладышенко.

Правоохранители материалы не раскрыли, ссылаясь на ограничение досудебного расследования, поэтому Нацбанк продолжил собственную проверку. В настоящее время Гладышенко по собственной инициативе самоустранился от полномочий.

Что изменилось на этой неделе

Ситуация изменилась после того, как НАБУ обнародовало видеоматериалы по операции "Форест Гамп" с важными фактами о "Сенс Банке" и его должностных лицах.

Комитет НБУ оперативно оценил новую информацию в рамках уже открытого производства и пришел к выводу: достаточные основания для признания Гладышенко несоответствующими требованиями независимости есть.

Что означает это решение

Гладышенко больше не может быть членом наблюдательного совета - речь идет именно о прекращении полномочий, а не об отстранении. НБУ требует от акционера банка безотлагательно принять меры по прекращению его полномочий и избранию нового члена наблюдательного совета.

Что будет с остальным наблюдательным советом

Отдельно Нацбанк открыл производство по коллективной непригодности всего наблюдательного совета банка. По обнародованным материалам, самоустранение Гладышенко носило лишь формальный характер - фактически он продолжал влиять на деятельность банка.

НБУ считает, что неспособность совета вовремя отреагировать на это подвергает сомнению способность ее членов осуществлять надлежащий контроль. Последствия для всего состава наблюдательного совета определят по результатам этого производства.

Нацбанк заявил, что продолжит исследовать новые факты и сотрудничать с правоохранительными органами, а работа над другими решениями по ситуации продолжается.