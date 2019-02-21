НБУ опустив довідковий курс нижче 27 грн/долар

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара знизився на 10 копійок

Довідкове значення курсу долара на 21 лютого склало 29,99 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,9995 гривень за долар, що на 10 копійок нижче, ніж встановлений 20 лютого (27,0933 за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 21 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 27,00 грн/долар, курс купівлі до 26,97 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 30,66 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 27,10 гривень за долар, купівлі на 8 копійок до 26,90 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 30,83 гривень за євро.