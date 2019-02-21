Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Долар подешевшав на 7 копійок, євро-на 7 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 лютого 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 27,10 гривень за долар, купівлі на 8 копійок до 26,90 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 30,83 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,70 - 27,00 (26,60 - 27,06 - 20 лютого), продажу 27,01 - 27,25 (27,09 - 27,35 - 20 лютого) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,90 (26,98 - 20 лютого), продажу - 27,10 (27,17 - 20 лютого) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 30,70 (30,00 - 30,75 - 20 лютого), продажу 30,65 - 31,00 (30,75 - 31,20 - 20 лютого) грн за євро. Середній курс покупки євро складає 30,45 (30,50 - 20 лютого), продажу - 30,83 (30,90 - 20 лютого) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,55 - 4,07 (2,55 - 4,07 - 20 лютого), продажу - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 20 лютого) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,76 (3,76 - 20 лютого), продажу 4,14 (4,14 - 20 лютого) грн за 10 рублів.