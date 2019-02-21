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Міжбанк знову впав до рівня 27 грн/долар

Новини » Фінанси    21.02.2019 - 10:48
Міжбанк знову впав до рівня 27 грн/долар
Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара на міжбанку знизився ще 5 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 21 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 27,00 грн/долар, курс купівлі до 26,97 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 30,66 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,9750 - 27,0000 грн/долар, євро 30,6355 - 30,6612 грн/євро, російський рубль 0,4118 - 0,4124 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,9750    27,0000

EUR/UAH     30,6355    30,6612

RUB/UAH     0,4118       0,4124

Міжбанк знову впав до рівня 27 грн/долар

Нагадаємо, 20 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0350 - 27,0550 грн/долар, євро 30,6522 - 30,6749 грн/євро, російський рубль 0,4110 - 0,4115 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 грн/долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 лютого встановлено на такому рівні: 2708,7563 гривень за 100 доларів (-8,5688 гривень).

Міжбанк закрився зниженням курсу долара НБУ знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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