НБУ опустив довідковий курс долара нижче 28 грн/долар

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара знизився на 5 копійок

Довідкове значення курсу долара на 18 січня склало 27,98 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,9808 гривень за долар, що на 5 копійок нижче, ніж встановлений 17 січня (28,0365 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 18 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 28,01 грн/долар, курс купівлі до 27,98 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки 31,89 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 28,07 гривень за долар, купівлі знизився на 5 копійок до 27,84 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 32,07 гривень за євро.