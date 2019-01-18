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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новини » Фінанси    18.01.2019 - 10:54
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар коливається біля рівня 28 грн/долар

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 18 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 28,01 грн/долар, курс купівлі до 27,98 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки 31,89 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,9800 - 28,0100 грн/долар, євро 31,8746 - 31,8946 грн/євро, російський рубль 0,4211-0,4219 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,9800    28,0100

EUR/UAH     31,8746    31,8946

RUB/UAH     0,4211       0,4219

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 17 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,000 - 28,0250 грн/долар, євро 31,8920 - 31,9176 грн/євро, російський рубль 0,4202 - 0,4208 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,03 грн/долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 січня встановлено на такому рівні: 2803,3609 гривень за 100 доларів (+2,5107 гривень).

НБУ підвищив курс євро Курс долара трохи знизився на міжбанку
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