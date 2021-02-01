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Курс долара на міжбанку впав до 28 гривень

Київ, Понеділок 01 лютого 2021 17:29
Курс долара на міжбанку впав до 28 гривень
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подешевшав на 12 копійок, євро - на 30 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 1 лютого 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 12 копійок до 28,03 гривень за долар, курс купівлі до 28,01 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 30 копійок до 33,89 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,0100 - 28,0350 грн/долар, євро 33,8612 - 33,8915 грн/євро, російський рубль 0,3681 - 0,3686 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку впав до 28 гривень

Відзначимо, 29 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1300 - 28,1500 грн/долар, євро 34,1723 - 34,1966 грн/євро, російський рубль 0,734 - 0,3738 грн/рубль. Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 2 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,06 гривень за долар. Курс знизився на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 лютого встановлено на такому рівні: 28,0603 гривень за 1 долар (-0,0721 грн). При цьому курс долара на 1 лютого становить: 28,1324 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

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