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НБУ підвищив офіційний курс євро на 1 лютого

Київ, П'ятниця 29 січня 2021 17:55
НБУ підвищив офіційний курс євро на 1 лютого
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Єдина європейська валюта подорожчала на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 1 лютого січня 2021 року встановив курс євро на рівні 34,15 гривень за євро. Це на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 1 лютого встановлено на такому рівні: 34,157 гривень за євро (+0,0535 грн). При цьому курс євро на 29 січня становить 34,1035 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро на 1 лютого

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 34,19 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,17 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 1 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,13 гривень за долар. Курс знизився на 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 1 лютого встановлено на такому рівні: 28,1324 гривень за 1 долар (-0,0605 грн). При цьому курс долара на 29 січня становить: 28,1929 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після двох днів зростання.

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