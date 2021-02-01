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Долар подешевшав: НБУ встановив курс на 2 лютого

Київ, Понеділок 01 лютого 2021 16:10
Долар подешевшав: НБУ встановив курс на 2 лютого
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара знизився на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 2 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,06 гривень за долар. Курс знизився на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 лютого встановлено на такому рівні: 28,0603 гривень за 1 долар (-0,0721 грн). При цьому курс долара на 1 лютого становить: 28,1324 гривень за 1 долар.

Долар подешевшав: НБУ встановив курс на 2 лютого

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

Долар подешевшав: НБУ встановив курс на 2 лютого

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 1 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 28,14 гривень за долар, курс купівлі до 28,12 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 34,12 гривень за євро.

Прогноз

протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,0/28,2 грн.

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