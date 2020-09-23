НБУ опустив офіційний курс євро нижче 33 гривень

Національний банк України (НБУ) на 24 вересня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,96 гривень за євро. Це на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 24 вересня встановлено на такому рівні: 32,9609 гривень за євро (-0,1542 грн). При цьому курс євро на 23 вересня складає 33,1151 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 33,00 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,97 гривень за євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 24 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,18 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 24 вересня встановлено на такому рівні: 28,1874 гривень за 1 долар (-0,0185 грн). При цьому курс долара на 23 вересня складає 28,2059 гривень за 1 долар.