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НБУ на 23 вересня підвищив офіційний курс долара до максимуму з початку року

Київ, Середа 23 вересня 2020 07:45
НБУ на 23 вересня підвищив офіційний курс долара до максимуму з початку року
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар другий день поспіль оновлює максимуми

Національний банк України (НБУ) на 23 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 вересня, встановлений на такому рівні: 28,2059 гривень за 1 долар (+0,0037 грн). При цьому курс долара на 22 вересня складає 28,2022 гривень за 1 долар.

НБУ на 23 вересня підвищив офіційний курс долара до максимуму з початку року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з початку 2020 року. Вище курс востаннє був 13 січня 2019 року - 28,27015 гривень за долар.

НБУ на 23 вересня підвищив офіційний курс долара до максимуму з початку року

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:20 22 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,22 гривень за долар, курс купівлі до 28,20 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 33,11 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 22 вересня довідковий курс на рівні 28,20 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 21 вересня (28,19 грн).

Нагадаємо, український бізнес закладає на 2021 курс гривні до долара на рівні 29 гривень долар. Відповідні дані містить дослідження прогнозів бізнесу Global Outlook, проведене Європейською бізнес асоціацією (ЄБА).

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