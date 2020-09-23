НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс відійшов від максимумів 2020 року

Національний банк України (НБУ) на 24 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,18 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 24 вересня встановлено на такому рівні: 28,1874 гривень за 1 долар (-0,0185 грн). При цьому курс долара на 23 вересня складає 28,2059 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 23 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,18 гривень за долар, курс купівлі до 28,16 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 32,95 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 23 вересня довідковий курс на рівні 28,18 грн/долар, знизивши його порівняно з 22 вересня (28,20 грн).

Зазначимо, банкіри вважають, що ключовим рушійним фактором курсу долара є бажання Міністерства фінансів зменшити дефіцит держбюджету на поточний рік. При цьому експерти впевнені, що Кабмін і НБУ взяли курс на девальвацію національної валюти.