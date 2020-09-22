НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Європейська валюта подешевшала на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 23 вересня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,11 гривень за євро. Це на 8 копійок нижче з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 23 вересня, встановлений на такому рівні: 33,1151 гривень за євро (-0,0845 грн). При цьому курс євро на 22 вересня складає 33,1996 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 33,09 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,06 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 23 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 вересня, встановлений на такому рівні: 28,2059 гривень за 1 долар (+0,0037 грн). При цьому курс долара на 22 вересня складає 28,2022 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з початку 2020 року.