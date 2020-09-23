Курс долара відновив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знову піднявся до рівня 28,25 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 23 вересня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 28,24 гривень за долар, курс купівлі до 28,22 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 33,00 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,2250 - 28,2450 грн/долар, євро 32,9700 - 33,0014 грн/євро, російський рубль 0,3670 - 0,3674 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,2250 28,2450 EUR/UAH 32,9700 33,0014 RUB/UAH 0,3670 0,3674

Відзначимо, 22 вересня торги по долару закрилися в діапазоні: 28,1950 - 28,2200 грн/долар, євро 33,0670 - 33,0964 грн/євро, російський рубль 0,3712 - 0,3717 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 24 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,18 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 24 вересня встановлено на такому рівні: 28,1874 гривень за 1 долар (-0,0185 грн). При цьому курс долара на 23 вересня складає 28,2059 гривень за 1 долар.