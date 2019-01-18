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НБУ опустив офіційний курс долара нижче 28 грн/долар

Новини » Фінанси    18.01.2019 - 16:11
НБУ опустив офіційний курс долара нижче 28 грн/долар
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара знизився на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 21 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,98 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 21 січня встановлено на такому рівні: 2798,0832 гривень за 100 доларів (-5,2777 гривень).

При цьому курс долара на 18 січня становить 2803,3609 гривень за 100 доларів.

НБУ опустив офіційний курс долара нижче 28 грн/долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 18 січня склало 27,98 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,9808 гривень за долар, що на 5 копійок нижче, ніж встановлений 17 січня (28,0365 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 18 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 28,01 грн/долар, курс купівлі до 27,98 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки 31,89 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 28,07 гривень за долар, купівлі знизився на 5 копійок до 27,84 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 32,07 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку знизився до рівня 28 грн/долар НБУ опустив довідковий курс долара нижче 28 грн/долар
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