Голова НБУ прогнозує два транші від МВФ у 2019 році

Фото: голова правління НБУ Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Загальний обсяг становитиме близько 2,5 млрд доларів

Національний банк України очікує отримати від Міжнародного валютного фонду у 2019 році два рівні транші в травні і листопаді на загальну суму 2,5 млрд доларів. Про це заявив на брифінгу голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Смолій зазначав, що на початку березня в Україні працювала технічна місія МВФ, яка не ухвалює рішень щодо траншів.

"Це чисто робочий візит для перевірки поточного стану ситуації, як виконуються Україною взяті на себе зобов'язання по програмі stand-by. Місія закінчила роботу, наразі ми задоволені візитом, продовжуємо працювати в звичайному режимі", - додав він

Як повідомляло РБК-Україна, технічна місія у складі кількох фахівців Міжнародного валютного фонду відвідала Київ упродовж 5-13 березня 2019 року.

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року МВФ схвалив нову програму stand-by на суму 3,9 млрд доларів для України. Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів вже зарахований в резерви. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 році в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.