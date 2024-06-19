НБУ обновил оценку стресса в финансовой системе Украины

Индекс финансового стресса (ИФС), измеряющий уровень текущих угроз в секторе, в течение I полугодия 2024 года оставался умеренно высоким, указывая на сохранение напряжения в финансовом секторе в целом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию "Отчета о финансовой стабильности" НБУ на Youtube .

По данным НБУ, самый большой вклад в индекс имеет субиндекс государственных ценных бумаг: рост доходностей по еврооблигациям частично балансировался удешевлением внутренних заимствований. В то же время валютный субиндекс растет с весны, учитывая постепенную девальвацию гривны. Однако банковский субиндекс уменьшался из-за снижения межбанковских ставок.