НБУ оновив оцінку стресу у фінансовій системі України

Індекс фінансового стресу (ІФС), якій вимірює рівень поточних загроз у секторі, протягом І півріччя 2024 року залишався помірно високим, вказуючи на збереження напруження у фінансовому секторі в цілому

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням презентацію "Звіту про фінансову стабільність" НБУ на Youtube.

За даними НБУ, найбільший внесок в індекс має субіндекс державних цінних паперів: зростання дохідностей за єврооблігаціями частково балансувалося здешевленням внутрішніх запозичень. Водночас валютний субіндекс зростає з весни з огляду на поступову девальвацію гривні. Однак банківський субіндекс зменшувався завдяки зниженню міжбанківських ставок.