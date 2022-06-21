Рівень стресу у фінансовій системі Україні трохи впав, але залишається високим, - НБУ

Індекс фінансового стресу в Україні різко збільшився після російського вторгнення у лютому. Але він був меншим, ніж під час криз 2008 та 2014-2015 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова під час презентації "Звіту про фінансову стабільність", яка транслювалася на Youtube .

Як зазначила Дадашова, НБУ традиційно вимірює Індекс фінансового стресу.

"Очікувано після повномасштабного вторгнення він суттєво зріс. Але від пікових значень його утримала досить стримана поведінка домогосподарств. Не спостерігалося відпливів коштів з банківської системи. Вкладники поводили себе абсолютно спокійно, наскільки це можливо в таких критичних умовах. Відповідно індекс зупинився на значеннях нижчих, ніж під час попередніх криз", - сказала вона.

За її словами, зараз Індекс фінансового стресу знижується, але залишається досить високим, в основному за рахунок певного тиску на валютному ринку і волатильності курсу.

Водночас заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що під час поточної кризи банки не виступають чинником погіршення ситуації, як це було раніше, а навпаки намагаються продовжити кредитування та підтримку споживачів.