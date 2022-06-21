Рівень стресу у фінансовій системі Україні трохи впав, але залишається високим, - НБУ
Індекс фінансового стресу в Україні різко збільшився після російського вторгнення у лютому. Але він був меншим, ніж під час криз 2008 та 2014-2015 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова під час презентації "Звіту про фінансову стабільність", яка транслювалася на Youtube.
Як зазначила Дадашова, НБУ традиційно вимірює Індекс фінансового стресу.
"Очікувано після повномасштабного вторгнення він суттєво зріс. Але від пікових значень його утримала досить стримана поведінка домогосподарств. Не спостерігалося відпливів коштів з банківської системи. Вкладники поводили себе абсолютно спокійно, наскільки це можливо в таких критичних умовах. Відповідно індекс зупинився на значеннях нижчих, ніж під час попередніх криз", - сказала вона.
За її словами, зараз Індекс фінансового стресу знижується, але залишається досить високим, в основному за рахунок певного тиску на валютному ринку і волатильності курсу.
Водночас заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що під час поточної кризи банки не виступають чинником погіршення ситуації, як це було раніше, а навпаки намагаються продовжити кредитування та підтримку споживачів.
Нагадаємо, у НБУ вважають, що фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок емісії гривні Національним банком призвело до падіння курсу гривні до долара. Це основна причина девальвації.
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