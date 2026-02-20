ua en ru
НБУ обновил курс на 23 февраля: будут ли скачки и почему украинцы "привязаны" к доллару

Украина, Пятница 20 февраля 2026 16:04
НБУ обновил курс на 23 февраля: будут ли скачки и почему украинцы "привязаны" к доллару Фото: НБУ дал курс валют на 23 февраля (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Нацбанк обновил показатели курса валют на понедельник, 23 февраля. После вчерашнего резкого снижения евро держит позиции, доллар тоже стабилен.

Сколько будет стоить валюта в понедельник и почему Украина ориентируется на доллар - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: 100 тысяч "тают" под матрасом? Как сохранить деньги от инфляции в 2026 году

Главное:

  • Официальные цифры: НБУ установил курс доллара на уровне 43,27 грн (+1 коп.), евро остается стабильным - 50,91 грн.
  • Причина "зависимости": Украина исторически привязана к доллару, поскольку основная выручка от экспорта (зерно, металл) и расчеты за импорт традиционно осуществлялись в валюте США.
  • Изменение структуры: Объемы сырьевого экспорта упали, а доля доллара в поступлениях сократилась. Зато существенно возросла роль евро.
  • Перспектива: Приближение к вступлению в ЕС может изменить стратегию НБУ, возможен переход к официальному курсообразованию в привязке к евро.

Курс валют НБУ

По данным Нацбанка, официальный курс доллара в понедельник составит 43,27 (+1 коп) гривны.

Евро же Нацбанк вчера опустил аж на 34 копейки до 50,91 гривны и в понедельник этот курс будет держаться.

НБУ обновил курс на 23 февраля: будут ли скачки и почему украинцы &quot;привязаны&quot; к доллару

Фото: курс валют на 23 февраля (инфографика РБК-Украина)

Почему Украина ориентируется на доллар?

В комментарии РБК-Украина экономист Борис Кушнирук объяснил, почему Украина годами была "привязана" к американской валюте и почему сейчас появились условия для перехода на евро.

По его словам, на сегодня в Украине действует устоявшаяся практика: Нацбанк привязывает гривну к доллару. Курсы всех остальных валют (евро, фунта, франка) являются вторичными. НБУ просто смотрит, как они торгуются к доллару на мировых рынках (кросс-курс), и соответственно регулирует их стоимость по отношению к гривне.

Почему мы так долго держались за доллар?

Это напрямую зависело от того, что мы продавали за границу:

  • Экспорт: Наши основные товары - зерно и металл - всегда торговались на мировых рынках в долларах.
  • Импорт: Большинство товаров, которые мы покупали за рубежом, также оплачивались долларами.

Что изменилось во время войны?

Сейчас ситуация начала существенно меняться:

  • Сокращение сырьевого экспорта: Объемы продажи металла и аграрной продукции упали.
  • Изменение структуры: Доля доллара в украинском экспорте сократилась, а доля евро - наоборот, выросла.

Поэтому, Кушнирук не исключает, что политика НБУ может измениться. Так как Украина получает все больше поддержки в евро и приближается к вступлению в ЕС впоследствии вполне вероятно, что официальное курсообразование в Украине может быть привязано именно к евро.

Читайте также:

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

