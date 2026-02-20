НБУ обновил курс на 23 февраля: будут ли скачки и почему украинцы "привязаны" к доллару
Нацбанк обновил показатели курса валют на понедельник, 23 февраля. После вчерашнего резкого снижения евро держит позиции, доллар тоже стабилен.
Сколько будет стоить валюта в понедельник и почему Украина ориентируется на доллар - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Читайте также: 100 тысяч "тают" под матрасом? Как сохранить деньги от инфляции в 2026 году
Главное:
- Официальные цифры: НБУ установил курс доллара на уровне 43,27 грн (+1 коп.), евро остается стабильным - 50,91 грн.
- Причина "зависимости": Украина исторически привязана к доллару, поскольку основная выручка от экспорта (зерно, металл) и расчеты за импорт традиционно осуществлялись в валюте США.
- Изменение структуры: Объемы сырьевого экспорта упали, а доля доллара в поступлениях сократилась. Зато существенно возросла роль евро.
- Перспектива: Приближение к вступлению в ЕС может изменить стратегию НБУ, возможен переход к официальному курсообразованию в привязке к евро.
Курс валют НБУ
По данным Нацбанка, официальный курс доллара в понедельник составит 43,27 (+1 коп) гривны.
Евро же Нацбанк вчера опустил аж на 34 копейки до 50,91 гривны и в понедельник этот курс будет держаться.
Фото: курс валют на 23 февраля (инфографика РБК-Украина)
Почему Украина ориентируется на доллар?
В комментарии РБК-Украина экономист Борис Кушнирук объяснил, почему Украина годами была "привязана" к американской валюте и почему сейчас появились условия для перехода на евро.
По его словам, на сегодня в Украине действует устоявшаяся практика: Нацбанк привязывает гривну к доллару. Курсы всех остальных валют (евро, фунта, франка) являются вторичными. НБУ просто смотрит, как они торгуются к доллару на мировых рынках (кросс-курс), и соответственно регулирует их стоимость по отношению к гривне.
Почему мы так долго держались за доллар?
Это напрямую зависело от того, что мы продавали за границу:
- Экспорт: Наши основные товары - зерно и металл - всегда торговались на мировых рынках в долларах.
- Импорт: Большинство товаров, которые мы покупали за рубежом, также оплачивались долларами.
Что изменилось во время войны?
Сейчас ситуация начала существенно меняться:
- Сокращение сырьевого экспорта: Объемы продажи металла и аграрной продукции упали.
- Изменение структуры: Доля доллара в украинском экспорте сократилась, а доля евро - наоборот, выросла.
Поэтому, Кушнирук не исключает, что политика НБУ может измениться. Так как Украина получает все больше поддержки в евро и приближается к вступлению в ЕС впоследствии вполне вероятно, что официальное курсообразование в Украине может быть привязано именно к евро.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.