НБУ застосував до АТ "Сбербанк" штраф в розмірі 94,7 мільйони гривен

Фото: НБУ (з відкритих джерел)

Національний банк у грудні застосував до п’яти банків заходи впливу

Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у грудні 2018 року застосував до АТ "Сбербанк" штраф в розмірі 94 737 499,80 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.

Як зазначено, штраф накладено за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд грн, яка полягала, зокрема, у продовженні проведення фінансових операцій з видачі з рахунків клієнтів – юридичних осіб готівкових коштів, які містять ознаки таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва, після застосування НБУ заходів впливу за подібні фінансові операції у попередні роки, а також у проведенні фінансових операцій, що полягали в розрахунках платіжними картками за кордоном в закладах, які проводять азартні ігри.

Окрім того, до АТ "СБЕРБАНК" застосували письмове застереження за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, неналежне виявлення та вивчення публічних діячів, недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу, порушення порядку зупинення фінансових операцій, а також за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Також Національний банк у грудні застосував заходи впливу за порушення законодавства у сфері фін моніторингу до: АТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК",ПАТ "КБ "ГЛОБУС", ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк України наклав штраф на іноземну компанію, яка отримала істотну участь в одному з українських банків без погодження НБУ.