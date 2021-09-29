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У НБУ пояснили, як нерезиденти впливають на валютний ринок України

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Київ, Середа 29 вересня 2021 11:04
У НБУ пояснили, як нерезиденти впливають на валютний ринок України Фото: заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

Купівля валюти нерезидентами у цьому році в окремі місяці вимірювалася сотнями мільйонів доларів. Разом з тим цей фактор не мав вирішального впливу на стан валютного ринку.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій.

Він нагадав, що у липні-серпні нерезиденти переважно формували попит на валютному ринку, зменшуючи обсяги своїх вкладень в ОВДП. Це відбувалось як рахунок продажу ОВДП на вторинному ринку, так і внаслідок отримання коштів в рахунок погашення та обслуговування паперів.

"Основним драйвером для виходу були зовнішні чинники, зокрема, очікування щодо посилення монетарної політики провідних центральних банків. Також можливим фактором було питання ціноутворення. Можливо, попит був би більшим за умов вищих ставок", - зазначив Гелетій.

Заступник голови НБУ зазначив, що зараз інтерес нерезидентів до нашого ринку значною мірою корелюється з ситуацією на світових ринках. Зокрема, зараз всі в очікуванні поступового згортання монетарного стимулювання ФРС.

"Це впливає на інтерес інвесторів не тільки до України, а й до всіх країн з ринками, що розвиваються. Також у фокусі уваги інвесторів наша макрофінансова стабільність. Вони мають чітко розуміти, що у нас реалізуються інфраструктурі реформи, що фінансова стабільність забезпечена. Як я вже говорив, один з бенчмарків - це питання співпраці з МВФ", - резюмував Гелетій.

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