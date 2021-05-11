НБУ оновив рейтинг прибутковості банків: скільки заробили з початку року

Платоспроможні банки України за січень-березень 2021 року отримали 10,935 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг за прибутковістю очолює Державний ПриватБанк, який заробив 2,385 млрд гривень.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, на другому місці банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль - 1,087 млрд гривень. Далі йдуть приватний ПУМБ - 1,001 млрд гривень і банки іноземним капіталом ОТП Банк - 978 млн гривень і Альфа-Банк - 867 млн гривень.
За даними НБУ, 63 з 73 банків отримали прибуток на суму 11,029 млрд гривень, а 7 банків показали збитки на 94 млн гривень.
Нагадаємо, прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-березні 2021 року склав 10,935 млрд гривень. Це в 1,47 рази менше, ніж роком раніше (16,121 млрд гривень).
Відзначити, рейтинг за прибутковістю за 2020 рік очолював Державний ПриватБанк, який заробив 25,306 млрд гривень. На другому місці банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль - 4,075 млрд гривень, на третьому - державний Ощадбанк-2,832 млрд гривень. Далі йдуть приватний ПУМБ - 2,634 млрд гривень і банк іноземним капіталом ОТП Банк-1,734 млрд гривень.