НБУ оновив рейтинг прибутковості банків: скільки заробили з початку року

Платоспроможні банки України за січень-березень 2021 року отримали 10,935 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг за прибутковістю очолює Державний ПриватБанк, який заробив 2,385 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, на другому місці банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль - 1,087 млрд гривень. Далі йдуть приватний ПУМБ - 1,001 млрд гривень і банки іноземним капіталом ОТП Банк - 978 млн гривень і Альфа-Банк - 867 млн гривень.

За даними НБУ, 63 з 73 банків отримали прибуток на суму 11,029 млрд гривень, а 7 банків показали збитки на 94 млн гривень.