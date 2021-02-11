НБУ оприлюднив рейтинг прибутковості банків за 2020 рік

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток платоспроможних українських банків у січні-грудні 2020 року склала 41,296 млрд грн. Це на 29,2% менше, ніж у 2019 році (58,356 млрд грн).

Нагадаємо, станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 7134 діючих структурних підрозділів банків. За останній рік їх кількість скоротилася на 868 (на 10,8%). За даними НБУ, в Україні налічувалося 73 діючих банків, і їх кількість скоротилася за рік на 2. У 2020 році збанкрутували банк "Аркада" і "Місто Банк".