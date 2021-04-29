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Прибуток українських банків впав майже в 1,5 рази

Новость на русском → Україна, Четвер 29 квітня 2021 15:30
Прибуток українських банків впав майже в 1,5 рази Фото: банки України скоротили прибуток майже в 1,5 рази (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-березні 2021 року склав 10,935 млрд гривень. Це в 1,47 рази менше, ніж роком раніше (16,121 млрд гривень).

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-березень 2021 року склали 55,471 млрд гривень, тоді роком раніше - 65,346 млрд гривень. Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу склав -5,087 млрд гривень.

Прибуток українських банків впав майже в 1,5 рази

Витрати банків за січень-березень 2021 року склали 44,536 млрд гривень, тоді в січні-березні минулого року - 49,225 млрд гривень.

Прибуток українських банків впав майже в 1,5 рази

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток платоспроможних українських банків у січні-грудні 2020 року склав 41,296 млрд гривень. Це на 29,2% менше, ніж у 2019 році (58,356 млрд гривень). Найгіршим фінансовий результат був у IV кварталі 2020 року через зростання відрахування в резерви.

Відзначити, рейтинг за прибутковістю за 2020 рік очолює Державний ПриватБанк, який заробив 25,306 млрд гривень. На другому місці банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривень, на третьому - державний Ощадбанк-2,832 млрд гривень. Далі йдуть приватний ПУМБ - 2,634 млрд гривень і банк іноземним капіталом ОТП БАНК-1,734 млрд гривень.

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