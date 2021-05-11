НБУ обновил рейтинг прибыльности банков: сколько заработали с начала года

Платежеспособные банки Украины за январь-март 2021 года получили 10,935 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 2,385 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, 63 из 73 банков получили прибыль на сумму 11,029 млрд гривен, а 7 банков показали убытки на 94 млн гривен.

По данным НБУ, на втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль - 1,087 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ - 1,001 млрд гривен и банки иностранным капиталом ОТП Банк - 978 млн гривен и Альфа-Банк - 867 млн гривен.

Напомним, прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-марте 2021 года составила 10,935 млрд гривен. Это в 1,47 раза меньше, чем годом ранее (16,121 млрд гривен).

Отметим, рейтинг по прибыльности за 2020 год возглавлял государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен. На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем - государственный Ощадбанк - 2,832 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ - 2,634 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП Банк - 1,734 млрд гривен.