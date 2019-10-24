НБУ поновив прогноз щодо міжнародних резервів

Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за обсягом міжнародних резервів України на 2019 рік і найближчі роки. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно з новим прогнозом, резерви зростуть до 23-24 млрд доларів.

"Обсяг міжнародних резервів, незважаючи на здійснення істотних виплат за зовнішнім боргом, в цьому і наступних роках буде коливатися на рівні близько 23-24 млрд доларів, що достатньо для фінансування майбутнього імпорту протягом трьох місяців", - сказав Смолій.

При в липні НБУ прогнозував 21,7 млрд доларів резервів, а у квітні - 21,2 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом вересня 2019 року скоротився на 2,6% (на 577,47 млн доларів) на 1 жовтня склав 21 437,71 млн доларів.

Зменшення резервів у вересні відбулося у зв'язку зі значним обсягом погашень зовнішніх боргів уряду України. У той час протягом вересня Національний банрку України купив на міжбанку валюти на 930,3 млрд доларів і поповнив на цю суму резерви.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні Національний банк поліпшив прогноз з обсягом міжнародних резервів на кінець 2019 року. Згідно з новим прогнозом, резерви становитимуть 21,7 млрд доларів. При цьому в квітні НБУ прогнозував 21,2 млрд доларів резервів.