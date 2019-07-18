НБУ поліпшив прогноз щодо міжнародних резервів України

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Резерви наприкінці року становитимуть 21,7 млрд доларів

Національний банк поліпшив прогноз за обсягом міжнародних резервів на кінець 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Згідно з новим прогнозом, резерви становитимуть 21,7 млрд доларів. При цьому в квітні НБУ прогнозував 21,2 млрд доларів резервів.

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Нагадаємо, міжнародні резерви України у червні зросли на 6,4% (на 1,23 млрд доларів) до 20,63 млрд доларів.

Зазначимо, глава НБУ Яків Смолій 6 червня повідомив, що Національний банк має намір переглянути прогноз рівня міжнародних резервів на кінець 2019 року.

Наприкінці квітня 2019 року Національний банк України прогнозував, що обсяг резервів буде перебувати на рівні 21-22 млрд доларів на прогнозному горизонті. Цей прогноз був зумовлений припущенням, що Україна продовжить співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, за даними НБУ, в червні на валютному ринку зберігалася сприятлива ситуація. Цього, серед іншого, сприяло переважання пропозиції іноземної над попитом на неї, у тому числі на готівковому сегменті ринку. У результаті офіційний обмінний курс гривні до долара і євро в червні до травня зміцнився (на 2,6% і 0,6% відповідно).