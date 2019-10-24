НБУ обновил прогноз по международным резервам

Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по объему международных резервов Украины на 2019 год и ближайшие годы. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно новому прогнозу, резервы вырастут до 23-24 млрд долларов.

"Объем международных резервов, несмотря на осуществление существенных выплат по внешнему долгу, в этом и последующих годах будет колебаться на уровне около 23-24 млрд долларов, что достаточно для финансирования будущего импорта в течение трех месяцев", - сказал Смолий.

При в июле НБУ прогнозировал 21,7 млрд долларов резервов, а в апреле - 21,2 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение сентября 2019 года сократился на 2,6% (на 577,47 млн долларов) на 1 октября составил 21 437,71 млн долларов.

Уменьшение резервов в сентябре произошло в связи со значительным объемом погашений внешних долгов правительства Украины. В то время в течение сентября Национальный банрку Украины купил на межбанке валюты на 930,3 млрд долларов и пополнил на эту сумму резервы.

Как сообщало РБК-Украина, в июле Национальный банк улучшил прогноз по объему международных резервов на конец 2019 года. Согласно новому прогнозу, резервы составят 21,7 млрд долларов. При этом в апреле НБУ прогнозировал 21,2 млрд долларов резервов.