У НБУ прокоментували ситуацію на валютному ринку

Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

Ситуація на валютному ринку на початку 2019 року стабільна

У січні 2019 року на валютному ринку України спостерігається переважання пропозиції валюти. Про це на брифінгу сказала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Рожкова зазначила, що січень 2019 року є нетиповим, оскільки НБУ більше купує валюти, ніж продає, тоді як у минулі роки спостерігалася протилежна тенденція.

"Пропозиція валюти переважає попит", - сказала вона.

Заступник голови НБУ назвала декілька факторів, які впливають на ситуацію. Зокрема, жорстка монетарна політики НБУ робить привабливими державні облігації України. "І ми бачимо прихід нерезидентів, ми бачимо прихід валюти", - додала вона.

"Друге, це наш експорт, це сільське господарство, це ціни. Зараз в січні ми відзначаємо надходження експортної виручки від металургів", - сказала Рожкова.

У якості третього фактору вона назвала "поступове відновлення економіки і прихід інвестицій".

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує незначні коливання курсу гривні до долара у 2019 році. Як зазначив голова НБУ Яків, курс буде залежати від того, як буде складуватися ситуація на зовнішніх торгових і сировинних ринках.

Зазначимо, що за даними опитування Європейської бізнес асоціації, український бізнес закладає на 2019 рік вартість валюти на рівні 30 грн за долар.