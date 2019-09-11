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Рада НБУ ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2020 рік

Новини » Економіка    11.09.2019 - 11:24
Рада НБУ ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2020 рік
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

НБУ усіма засобами буде добиватися зниження інфляції до 5%

Рада Національного банку України (НБУ) під час свого засідання 10 вересня ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2020 рік і середньострокову перспективу. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Документ розроблений на основі пропозицій правління НБУ та з урахуванням Стратегії монетарної політики НБУ.

Згідно із затвердженими Основними засадами, ціллю грошово-кредитної (монетарної) політики залишається підтримання інфляції у середньостроковій перспективі на рівні 5% із допустимим діапазоном відхилень ± 1 в.п., а НБУ може використовувати всі законодавчо визначені засоби грошово-кредитної політики.

"Національний банк продовжуватиме дотримуватися плаваючого курсоутворення, маючи на увазі, що монетарна політика не спрямовуватиметься на досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу", - йдеться в документі.

Основними засадами встановлено, що НБУ пом'якшуватиме монетарну політику за умови зниження інфляційного тиску і таким чином сприятиме економічному зростанню. Облікова ставка в реальному вимірі поступово знижуватиметься у наступних роках до нейтрального рівня. Також з огляду на поліпшення інфляційних очікувань знижуватимуться і номінальні процентні ставки банків.

"НБУ докладатиме зусиль для покращення взаємодії з урядом України в питаннях координації монетарної та фіскальної і боргової політик. Взаємодія уряду України з НБУ відбуватиметься виключно за умов дотримання принципу незалежності останнього", - йдеться в документі

Нагадаємо, новий уряд України ставить перед собою тактичну мету знизити ставки за кредитами. Як заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, виступаючи з трибуни Верховної ради перед своїм призначенням 29 серпня, уряд не ставить під сумнів незалежність Національного банку. "Їх незалежність є основою макростабільності, яку не можна руйнувати", - сказав він. При цьому Гончарук хоче діалогу уряду з НБУ, "щоб вони були не занадто консервативними, щоб вони відпускали іноді, іноді давали можливість трохи більше знизити кредитну ставку".

Як повідомляло РБК-Україна, Рада Національного банку України (НБУ) на своєму засіданні 23 липня заслухала звіт правління НБУ щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики у І півріччі 2019 року. Рада НБУ визнала, що незважаючи на відносно жорстку монетарну політику, інфляція упродовж першого півріччя 2019 року продовжувала перевищувати цільовий діапазон, визначений Основними засадами грошово-кредитної політики на 2019 рік та середньострокову перспективу.

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