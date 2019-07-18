НБУ поліпшив прогноз зростання економіки України

Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

ВВП України в 2019 році зросте на 3,0%

Національний банк поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту в Україні у 2019 році з 2,5% до 3,0%. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім того, НБУ поліпшив прогноз зростання ВВП України до 2020 року з 2,9% до 3,2%.

"Основним драйвером економічного зростання в наступні роки залишатиметься внутрішній попит. Приріст приватного споживання сповільниться, однак буде значним під впливом збільшення реальних доходів домогосподарств – заробітних плат, пенсійних виплат, а також грошових переказів із-за кордону. Також вагому підтримку економіці надаватимуть інвестиції в основний капітал, що продовжать зростати високими темпами", - сказав він.

За даними НБУ, стримуючими факторами для економічного зростання будуть слабка економічна активність у світі, а також скорочення з 2020 року обсягів транзиту природнього газу до Європи внаслідок будівництва обхідних газопроводів.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2018 році зріс на 3,3% в порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання стало максимальним за останні сім років.

Нагадаємо, НБУ погіршив прогноз щодо зростання економіки у 2019 році до 2,5% ще в липні 2018 року, після чого зберігав цей прогноз незмінним.