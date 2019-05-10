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НБУ оприлюднив план скасування обмежень на валютному ринку

Новини » Економіка    10.05.2019 - 10:18
НБУ оприлюднив план скасування обмежень на валютному ринку
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Кінцева мета НБУ - вільний рух капіталу

Обмеження на валютному ринку, які існують в Україні, є актуальними для підтримки макроекономічної та фінансової стабільності, проте усі вони будуть поступово скасовуватися. Про це йдеться у звіті Національного банку про запровадження заходів захисту.

Як зазначається у звіті, усі обмеження, які досі зберігаються на валютному ринку, були введені до 2016 року насамперед через накопичення суттєвих макроекономічних дисбалансів упродовж 2010-2013 років, анексію Криму та розгортання воєнного конфлікту на Сході, а також запровадження торговельних обмежень з боку РФ.

"Запроваджені заходи захисту довели свою ефективність. Упродовж 2016-2018 років ВВП України стійко зростав. Споживча інфляція скоротилася з 43,3% на кінець 2015 року до 9,8% на кінець 2018 року. Міжнародні резерви за цей період суттєво зросли і утримуються на рівні понад 20 млрд доларів", - йдеться в документі.

НБУ послаблюватиме та скасовуватиме заходи захисту поступово і в міру поліпшення макроекономічної ситуації з урахуванням оцінки ефектів від вже знятих обмежень на валютному ринку. "Наша кінцева мета - вільний рух капіталу без будь-яких валютних обмежень", - наголошується в документі.

НБУ оприлюднив план скасування обмежень на валютному ринку

Нагадаємо, новий закон "Про валюту і валютні операції", який замінив декрет Кабінету міністрів 1993 року про валютний контроль, набрав чинності 7 лютого 2019 року. Нова система валютного регулювання, затверджена постановами Національного банку, передбачає низку послаблень на валютному ринку. Загалом із 7 лютого введені в дію близько 30 послаблень.

Крім того Національний банк вирішив знизити 1 березня норму обов'язкового продажу валюти експортерами з 50% до 30%, дозволив з 7 лютого репатріацію дивідендів та з 7 лютого скасував вимогу попереднього резервування валюти (правило Т+1).

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