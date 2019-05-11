НБУ оприлюднив мапу проникнення банків по регіонах

Національний банк оприлюднив мапу з кількістю банківських відділень по областях України. Про це йдеться в Огляді банківського сектору Національного банку Україні за травень.

За даними НБУ, кількість діючих структурних підрозділів банків станом на 1 квітня 2019 року становила 8449. Найбільше відділень працювало у Києві (1111) та Дніпропетровській області - 775.

Діючі структурні підрозділи банків в окремих регіонах на 1 квітня 2019 року:

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Як зазначили в НБУ, у І кварталі банківський сектор у цілому перестав скорочувати чисельність персоналу. Приватні банки та "ПриватБанк" збільшували чисельність, а державні та іноземні - скорочували. Усього в банках України працювало 133,2 тисяч працівників.

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Відзначимо, за даними НБУ, станом на 1 квітня 2019 року в Україні налічувалося 76 діючих банків, що на один менше, ніж на початок року (77). Кількість діючих структурних підрозділів за перший квартал 2019 року скоротилося на 60 - з 8509 до 8449 відділень.

Нагадаємо, чисельність наявного населення України упродовж січня-грудня 2018 року зменшилася на 233,2 тисяч осіб. За оцінкою Державної служби статистики, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2019 року становила 42 153,2 тисяч осіб.