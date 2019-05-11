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НБУ назвав частку державних та іноземних банків у системі

Новини » Економіка    11.05.2019 - 14:30
НБУ назвав частку державних та іноземних банків у системі
Фото: каса в банку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Державні банки займають більше половини ринку

Чисті активи банків України у першому кварталі 2019 року скоротилися на 1,4% до 1,34 трлн грн унаслідок сезонного скорочення кредитів підприємствам та зміцнення гривні. Про це йдеться в Огляді банківського сектору Національного банку Україні за травень.

Як зазначається в огляді, частка державних банків у чистих активах зросла за квартал на 0,6 в.п. до 55,3%. Частка банків з іноземним капіталом скоротилася на 0,5 в.п. до 29,9%.

НБУ назвав частку державних та іноземних банків у системі

У роздрібних депозитах частка державних банків скоротилася на 0.4 в.п. до 63,0%, що зумовлено зменшенням валютних депозитів у "ПриватБанку".

НБУ назвав частку державних та іноземних банків у системі

У І кварталі 2019 року кількість діючих банків не змінилася: 77 установ. Із них один банк "Вернум банк" перебуває у процесі згортання банківської діяльності та має намір трансформуватися в фінансову компанію.

НБУ назвав частку державних та іноземних банків у системі

Частка найбільших 20-ти банків два роки поспіль залишається на рівні близько 91%.

НБУ назвав частку державних та іноземних банків у системі

Нагадаємо, що одним з пріоритетів роботи Мінфіну є скорочення частки держави на банківському ринку. Зокрема, заступник міністра фінансів Юрій Гелетій повідомив, що цільовий орієнтир міністерства - 25%.

Відзначимо, за даними НБУ, станом на 1 квітня 2019 року в Україні налічувалося 76 діючих банків, що на один менше, ніж на початок року (77). Кількість діючих структурних підрозділів за перший квартал 2019 року скоротилося на 60 - з 8509 до 8449 відділень.

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