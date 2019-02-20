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Держстат назвав чисельність населення України на 1 січня

Новини » Суспільство    20.02.2019 - 17:53
Держстат назвав чисельність населення України на 1 січня
Ілюстративне фото (УНІАН)

Населення України скоротилося за 2018 рік на 230 тисяч

Чисельність наявного населення України упродовж січня-грудня 2018 року зменшилася на 233,2 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2019 року становила 42 153,2 тисяч осіб.

Держстат назвав чисельність населення України на 1 січня

www.ukrstat.gov.ua

"Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 57 живонароджених", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд оцінює кількість трудових мігрантів з України в 2-3 млн осіб. Як відзначається в огляді МВФ, економіка України стикається з серйозними проблемами. Зростання її недостатній, щоб відновити рівень доходів, втрачений під час кризи, а також досягти результату, порівнянного з іншими країнами регіону.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міністерства соціальної політики за кордоном працюють 7-9 мільйонів українців. З них 3,2 мільйони працюють за кордоном на постійній основі.

У Національному банку прогнозують у 2019 році стабілізацію кількості трудових мігрантів з України на рівні 2018 року.

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