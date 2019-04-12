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НБУ оновив рейтинг банків за кількістю відділень

Новини » Економіка    12.04.2019 - 14:10
НБУ оновив рейтинг банків за кількістю відділень

За перший квартал банки закрили 60 відділень

За станом на 1 квітня 2019 року в Україні налічувалося 76 діючих банків, що на один менше, ніж на початок року (77). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані квартальної звітності Національного банку.

Кількість діючих структурних підрозділів за перший квартал 2019 року скоротилося на 60 - з 8509 до 8449 відділень.

Найбільше відділень раніше в державних "Ощадбанку" (2589) і "Приватбанку" (2013). Далі з великим відривом йдуть приватні "Райффайзен Банк Аваль" (502) та "УкрСиббанк" (300). На п'ятому місці також державний "Укргазбанк" (248).

НБУ оновив рейтинг банків за кількістю відділень

Дані: НБУ

Нагадаємо, за даними НБУ, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилося на 980 - з 9489 до 8509 відділень.

Як повідомляло РБК-Україна, чистий прибуток платоспроможних банків України у січні-лютому 2019 року склав 8,691 млрд грн. За даними НБУ, за цей період банки отримали 39,279 млрд грн доходу.

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