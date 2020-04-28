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НБУ оприлюднив графік та умови довгострокового рефінансування банків

Новини » Економіка     28.04.2020 - 15:15
НБУ оприлюднив графік та умови довгострокового рефінансування банків
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

У якості застави поки прийматимуть лише надійні ОВДП та валюту

Національний банк (НБУ) оприлюднив графік тендерів до 30 червня з підтримання ліквідності банків строком до 90 днів, також а з надання довгострокового рефінансування від 1 до 5 років. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, НБУ буде проводити тендери з підтримання ліквідності щотижня по п’ятницям, а з надання довгострокового рефінансування - раз на місяць у кожну другу п’ятницю місяця.

Перший тендер із надання довгострокового рефінансування відбудеться вже 8 травня, а наступний - 12 червня. Перший тендер із підтримання ліквідності банків на строк до 90 днів відбудеться в найближчий четвер (28 квітня) у зв’язку з неробочим днем у п’ятницю, а надалі вони відбуватимуться за звичним графіком.

Ставка за довгостроковими кредитами рефінансування та на строк до 90 днів буде плаваючою і дорівнюватиме обліковій ставці НБУ, яка з 24 квітня встановлена на рівні 8%. НБУ вирішив не включати до вартості цих кредитів фіксовану змінну (сталу величину), встановивши її на рівні нуля.

Кредити рефінансування надаватимуться шляхом проведення кількісних тендерів без обмеження обсягу. Обсяги рефінансування будуть обмежуватися лише наявною в банків ліквідною заставою, до якої можуть входити державні облігації (ОВДП), депозитні сертифікати Національного банку, іноземна валюта, а в найближчому майбутньому також корпоративні облігації, забезпечені державною гарантією, а також муніципальні облігації.

Нагадаємо, для протидії негативному впливу епідемії та карантинних заходів на економіку та фінансовий сектор НБУ розширив підтримання ліквідності банків. По-перше, збільшено періодичність проведення тендерів із підтримання ліквідності, а також строк надання кредитів із 30 до 90 днів. По-друге, розширено перелік прийнятної застави, яку банки можуть надавати для отримання рефінансування. По-третє, запроваджено нові інструменти, у тому числі - довгострокове рефінансування на строк від 1 до 5 років.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 10,0% до 8,0% річних з 24 квітня 2020 року.

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