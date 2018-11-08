НБУ оприлюднив проекти постанов щодо регулювання валютного ринку

Фото: НБУ (прес-служба НБУ)

Постанови запрацюють лише за сприятливих макроекономічних умов

Національний банк України оприлюднив три з семи проектів постанов, які стануть основою для нової системи валютного регулювання, передбаченої законом "Про валюту і валютні операції". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Зокрема, НБУ пропонує для громадського обговорення проекти "Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України", "Положення про здійснення операцій з валютними цінностями" та "Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей".

Як зазначили в НБУ, постанови визначають норми валютного регулювання, що застосовуватимуться, коли Україна повністю перейде до свободи проведення валютних операцій за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено законом", як це передбачено законом "Про валюту і валютні операції". Як і закон, ці документи частково запрацюють з 7 лютого 2019 року, а на повну силу - за сприятливих макроекономічних умов і після цього будуть діяти постійно.

До того часу валютне регулювання також буде частково здійснюватися в рамках трьох тимчасових постанов НБУ, які Національний банк наразі доопрацьовує і планує також оприлюднити для публічного обговорення протягом місяця.

"Тимчасові акти будуть запроваджуватися для захисту економіки і фінансової системи від кризових явищ у випадках, коли макрофінансова ситуація відповідатиме критеріям, за яких мають бути задіяні заходи захисту. Однак після відновлення макрофінансової стабільності тимчасові акти припинятимуть дію, а валютне регулювання продовжить здійснюватися відповідно до постійних актів", - йдеться в повідомленні НБУ.

Нагадаємо, закон "Про валюту та валютні операції" було схвалено Верховною Радою 21 червня 2018 року. Закон набрав чинності 7 липня 2018 року та вводиться в дію через сім місяців перехідного періоду з дня набрання ним чинності.

У вересні Національний банк України підготував проект структури валютного регулювання, згідно з яким кількість нормативних актів у цій сфері зменшиться з 56 до 7.