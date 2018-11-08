ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

НБУ оприлюднив проекти постанов щодо регулювання валютного ринку

Новини » Фінанси    08.11.2018 - 12:59
Фото: НБУ (прес-служба НБУ)
Фото: НБУ (прес-служба НБУ)

Постанови запрацюють лише за сприятливих макроекономічних умов

Національний банк України оприлюднив три з семи проектів постанов, які стануть основою для нової системи валютного регулювання, передбаченої законом "Про валюту і валютні операції". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Зокрема, НБУ пропонує для громадського обговорення проекти "Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України", "Положення про здійснення операцій з валютними цінностями" та "Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей".

Як зазначили в НБУ, постанови визначають норми валютного регулювання, що застосовуватимуться, коли Україна повністю перейде до свободи проведення валютних операцій за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено законом", як це передбачено законом "Про валюту і валютні операції". Як і закон, ці документи частково запрацюють з 7 лютого 2019 року, а на повну силу - за сприятливих макроекономічних умов і після цього будуть діяти постійно.

НБУ оприлюднив проекти постанов щодо регулювання валютного ринку

До того часу валютне регулювання також буде частково здійснюватися в рамках трьох тимчасових постанов НБУ, які Національний банк наразі доопрацьовує і планує також оприлюднити для публічного обговорення протягом місяця.

НБУ оприлюднив проекти постанов щодо регулювання валютного ринку

"Тимчасові акти будуть запроваджуватися для захисту економіки і фінансової системи від кризових явищ у випадках, коли макрофінансова ситуація відповідатиме критеріям, за яких мають бути задіяні заходи захисту. Однак після відновлення макрофінансової стабільності тимчасові акти припинятимуть дію, а валютне регулювання продовжить здійснюватися відповідно до постійних актів", - йдеться в повідомленні НБУ.

 Нагадаємо, закон "Про валюту та валютні операції" було схвалено Верховною Радою 21 червня 2018 року. Закон набрав чинності 7 липня 2018 року та вводиться в дію через сім місяців перехідного періоду з дня набрання ним чинності.

У вересні Національний банк України підготував проект структури валютного регулювання, згідно з яким кількість нормативних актів у цій сфері зменшиться з 56 до 7.

НБУ підвищив довідковий курс долара до 27,93 грн/долар Суд зобов'язав НАБУ допитати фігурантку справи про розтрату рефінансування НБУ
Новини України Національний банк Українивалюталиберализация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся