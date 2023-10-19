НБУ назвал свой главный приоритет на валютном рынке
Курсовая устойчивость, то есть отсутствие значительных колебаний на рынке или перманентного ослабления гривны, будет оставаться приоритетом Национального банка.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
По его словам, НБУ приложил немалые усилия для формирования надлежащих устойчивых предпосылок, чтобы сохранить устойчивость валютного рынка при переходе к управляемой гибкости курса. Одна из них - привлекательные ставки по гривневым инструментам. Сегодня средние ставки по депозитам в гривне составляют около 11-12% после налогообложения и защищают от инфляции. Привлекательность гривневых депозитов способствует уменьшению спроса на валюту и снижению давления на валютном рынке.
НБУ планирует продолжить реализацию своей соответствующей стратегии и смягчать ограничения. В то же время, этот процесс будет постепенным, чтобы предоставить необходимые возможности для работы предприятий и минимизировать риски, сообщил Николайчук.
Ситуация на рынке
Кроме того, директор Департамента открытых рынков Алексей Лупин модерировал панельную дискуссию с участием казначеев банков во время конференции MarketRisk2023.
Участники отметили почти полную бесшовность перехода к управляемой гибкости курса. Об этом свидетельствует и понижение валютных интервенций НБУ. Если на первой неделе объем чистой продажи валюты НБУ достиг 1152 млн долларов (около половины из них - в первый день), то на второй неделе она снизилась до 575 млн долларов.
Пока ежедневная продажа валюты НБУ находится в пределах 100-170 млн долларов. Курс на межбанке незначительно колеблется в обе стороны, а наличный рынок практически вернулся к состоянию в начале сентября, отметили в пресс-службе НБУ.
Новая политика НБУ
Национальный банк 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса.
Как пояснил Пышный, "управляемая гибкость курса" не равна "перманентной девальвации". По его словам, чтобы курс мог двигаться в обе стороны, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, а любые колебания курса или в сторону ослабления гривны или укрепления будут существенно ограничиваться.