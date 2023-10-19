НБУ назвав свій головний пріоритет на валютному ринку

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

За його словами, НБУ доклав чималих зусиль для формування належних стійких передумов, щоб зберегти стійкість валютного ринку під час переходу до керованої гнучкості курсу. Одна з них 0 привабливі ставки за гривневими інструментами. Сьогодні середні ставки за депозитами у гривні становлять близько 11- 12% після оподаткування та захищають від інфляції. Привабливість гривневих депозитів сприяє зменшенню попиту на валюту та відповідно зниженню тиску на валютному ринку.

НБУ планує продовжити реалізацію своєї відповідної стратегії та пом'якшувати обмеження. Водночас цей процес буде поступовим, щоб надати необхідні можливості для роботи підприємств та мінімізувати ризики, повідомив Ніколайчук.

Ситуація на ринку

Крім того, директор Департаменту відкритих ринків Олексій Лупін модерував панельну дискусію за участю казначеїв банків під час конференції MarketRisk2023.

Учасники відзначили майже повну безшовність переходу до керованої гнучкості курсу. Про це свідчить і зниження валютних інтервенцій НБУ. Якщо першого тижня обсяг чистого продажу валюти НБУ сягнув 1152 млн доларів (близько половини з них - у перший день), то на другому тижні він знизився до 575 млн доларів.

Наразі щоденний продаж валюти НБУ перебуває в межах 100-170 млн доларів. Курс на міжбанку несуттєво коливається в обидва боки, а готівковий ринок практично повернувся до стану на початку вересня, зазначили в прес-службі НБУ.

Нова політика НБУ

Національний банк 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Як пояснив Пишний, "керована гнучкість курсу" не дорівнює "перманентній девальвації". За його словами, щоб курс міг рухатися в обидві сторони, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, а будь-які коливання курсу або у бік ослаблення гривні чи зміцнення суттєво обмежуватимуться.