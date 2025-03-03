Какой средний чек в Украине при оплате картами в магазинах и интернете: данные НБУ

В 2024 году средний чек по оплате картами в магазинах Украины вырос до 330 гривен, по оплате товаров и услуг в сети интернет - до 561 гривны, по переводу с карты на карту - до 1 958 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

По данным НБУ, сумма операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, за 2024 год составила 6 трлн 577,4 млрд грн (из них 90,1% в Украине).

Большинство операций (64,5%) с платежными картами в Украине были безналичными - на 4 243,5 млрд грн.

Где украинцы тратят деньги

В 2024 году больше всего операций с использованием платежных карт приходилось на расчеты в торговой сети (46,8% на сумму почти 2 трлн грн).

Переводы с карты на карту составили 31,1% (или 1 трлн 318,4 млрд грн).

Оплата товаров и услуг в интернете составила 14,7% по сумме от всех безналичных операций с платежными картами. Это 622 млрд грн.

Средняя сумма одной операции в Украине в 2024 году:

в торговой сети - 330 грн (в 2023 году - 325 грн),

по переводу с карты на карту - 1 958 грн (1 972 грн),

по оплате товаров и услуг в сети Интернет - 561 грн (490 грн).

Платежная инфраструктура

За 2024 год количество платежных терминалов в торговой и сервисной сетях по сравнению с 2023 годом увеличилось на 10,5% - до 496,6 тыс. (из них 97,5% - бесконтактные терминалы).

Количество пунктов продажи и предоставления услуг, принимающих платежные карты, в том числе в сети Интернет, по итогам 2024 года также выросло - на 12,8% по сравнению с 2023 годом, до 518,4 тыс.

Количество работающих банкоматов оставалось почти неизменным в течение 2024 года (15,7 тыс.).

Количество платежных карт, по которым ежемесячно осуществлялись расходные операции, за год выросло на 13 до 58,8 млн шт.