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Готівковий долар виріс за 2018 рік, євро подешевшав

Новини » Фінанси    15.01.2019 - 18:47
Готівковий долар виріс за 2018 рік, євро подешевшав
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар виріс на 1%, євро подешевшав на 3%

Офіційний курс НБУ на останній день грудня 2018 року склав 2768,83 грн за 100 доларів, що на 1,35% нижче, ніж роком раніше (2806,72). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Офіційний курс євро знизився на 5,32% з 3349,54 до 3171,41 за 100 євро.

Середньозважений курс гривні за операціями з готівковими доларами за рік зріс: у продажу на 1,03% з 2760,73 за 100 доларів до 2789,29, у купівлі - на 0,94% з 2744,07 до 2769,92.

Середньозважений курс гривні за операціями з готівковим євро за 2018 рік знизився: у продажу на 2,66% з 3255,67 за 100 євро до 3169,11, купівлі - на 3,31% з 3245,45 до 3138,03.

Готівковий долар виріс за 2018 рік, євро подешевшав

bank.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, за 2018 рік українці продали банкам валюти на 11072,75 млн доларів, купили на 9592,15 млн доларів. Сальдо склало 1480,6 млн доларів.

Нагадаємо, розрахунки держбюджету на 2019 рік здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/долар. Розрахунки держбюджету-2018 були здійснені за курсом 30,1 грн/долар на кінець року.

Зазначимо, що за даними опитування Європейської бізнес асоціації, український бізнес закладає на 2019 рік вартість валюти на рівні 30 грн за долар.

НБУ оприлюднив дані щодо купівлі-продажу готівкової валюти за 2018 рік Гривня поступилася першим місцем у рейтингу найбільш недооцінених валют
Теми: Курс долара
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