Готівковий долар виріс за 2018 рік, євро подешевшав

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар виріс на 1%, євро подешевшав на 3%

Офіційний курс НБУ на останній день грудня 2018 року склав 2768,83 грн за 100 доларів, що на 1,35% нижче, ніж роком раніше (2806,72). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Офіційний курс євро знизився на 5,32% з 3349,54 до 3171,41 за 100 євро.

Середньозважений курс гривні за операціями з готівковими доларами за рік зріс: у продажу на 1,03% з 2760,73 за 100 доларів до 2789,29, у купівлі - на 0,94% з 2744,07 до 2769,92.

Середньозважений курс гривні за операціями з готівковим євро за 2018 рік знизився: у продажу на 2,66% з 3255,67 за 100 євро до 3169,11, купівлі - на 3,31% з 3245,45 до 3138,03.

bank.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, за 2018 рік українці продали банкам валюти на 11072,75 млн доларів, купили на 9592,15 млн доларів. Сальдо склало 1480,6 млн доларів.

Нагадаємо, розрахунки держбюджету на 2019 рік здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/долар. Розрахунки держбюджету-2018 були здійснені за курсом 30,1 грн/долар на кінець року.

Зазначимо, що за даними опитування Європейської бізнес асоціації, український бізнес закладає на 2019 рік вартість валюти на рівні 30 грн за долар.