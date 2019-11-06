МВФ прогнозує збереження темпів зростання економіки України нижче світових

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У найближчі два роки зростання економії України буде на рівні 3%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання реального внутрішнього продукту України в 2019-2020 роках на рівні 3,0%. Такий прогноз міститься в новій доповіді МВФ Regional Economic Outlook: Europe за листопад 2019 року.

Згідно з прогнозом, зростання ВВП України незначно прискориться в 2021 році і складе 3,1%.

Нагадаємо, в жовтні 2019 рік Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз зростання економіки України в 2019 році з 2,7% до 3,0% і зберіг прогноз на 2020 на рівні 3,0%.

Зазначимо, в жовтні 2019 року Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світової економіки до 3,0% в 2019 році і 3,4% в 2020 році. Порівняно липнем прогноз погіршений на 0,3 і 0,2 п. п. на 2019 і 2020 рік відповідно.

Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук неодноразово заявляв про плани прискорити економіку України і домогтися зростання 40% за п'ять років. За його словами, уряд розраховує на зростання ВВП не менше 5% у 2020 році і не менше 7% в наступні роки, що в сукупності дасть 40% за п'ять років.