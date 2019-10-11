В НБУ назвали причини росту цін при зміцненні гривні

Ефект зміцнення національної валюти звичайною позначається на динаміці споживчих цін з певною затримкою. Про це інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб.

Як зазначив Сологуб, є поняття інерції: психологічно знизити ціни завжди складніше, ніж підняти їх. Однак, за його словами, якщо ринок конкурентний, це сприяє зниженню цін.

"Ми бачимо, що курсової ефект частково переноситься на уповільнення інфляції, часто це відбувається з певним лагом", - додав він.

За його словами, зміцнення національної валюти вже позитивно позначилося на динаміці інфляції.

"Люди фіксують в розумі те, що дорожчає найбільше. Якщо дивитися на розбиття індексу споживчих цін, то деякі товари з імпортної складової подешевшали. Наприклад, бензин в річному вимірі подешевшав більш ніж на 8%. Побутова техніка і обладнання подешевшали на кілька відсотків. Ціни на одяг і взуття, де в основному імпортна складова, за рік не змінилися", - додав він.

При цьому заступник голови НБУ нагадав, що інфляція залежить не тільки від курсу і монетарної політики НБУ.

"Ще в 2015 році, коли ми тільки запускали інфляційне таргетування, говорили, що однією з основних перешкод для зниження інфляції є такі структурні речі, як, наприклад, відсутність нормальної антимонопольної політики", - зазначив Сологуб.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у вересні 2019 року порівняно з серпнем зросли на 0,7%. За даними Держстату, з початку року ціни в Україні зросли на 3,4%. При цьому в річному вимірі (до вересня 2018 року) інфляція сповільнилася до 7,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився за січень-вересень 2019 року на 13%.