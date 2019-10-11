В НБУ назвали причины роста цен при укреплении гривны

Эффект укрепления национальной валюты обычной сказывается на динамике потребительских цен с определенной задержкой. Об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

Как отметил Сологуб, есть понятие инерции: психологически снизить цены всегда сложнее, чем поднять их. Однако, по его словам, если рынок конкурентный, это способствует снижению цен.

"Мы видим, что курсовой эффект частично переносится на замедление инфляции, часто это происходит с определенным лагом", - добавил он.

По его словам, укрепление национальной валюты уже положительно сказалось на динамике инфляции.

"Люди фиксируют в уме то, что дорожает больше всего. Если смотреть на разбивку индекса потребительских цен, то некоторые товары с импортной составляющей подешевели. Например, бензин в годовом измерении подешевел более чем на 8%. Бытовая техника и оборудование подешевели на несколько процентов. Цены на одежду и обувь, где в основном импортная составляющая, за год не изменились", - добавил он.

При этом замглавы НБУ напомнил, что инфляция зависит не только от курса и монетарной политики НБУ.

"Еще в 2015 году, когда мы только запускали инфляционное таргетирование, говорили, что одним из основных препятствий для снижения инфляции являются такие структурные вещи, как, например, отсутствие нормальной антимонопольной политики", - отметил Сологуб.

Напомним, потребительские цены в Украине в сентябре 2019 года по сравнению с августом выросли на 0,7%. По данным Госстата, с начала года цены в Украине выросли на 3,4%. При этом в годовом измерении (к сентябрю 2018 года) инфляция замедлилась до 7,5%.

Как сообщало РБК-Украина, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-сентябрь 2019 года на 13%.